США и их союзники провели в четверг внеплановый полет над Украиной в рамках договора об открытом небе после событий в Керченском проливе, заявил Пентагон.
"Сегодня Соединенные Штаты и союзники провели внеплановый полет над Украиной в рамках договора об открытом небе. Выбор времени для этого полета должен продемонстрировать приверженность США обязательствам перед Украиной и другими странами", — говорится в заявлении.
НАТО не начнет военных действий на стороне Украины, считает экс-президент страны Леонид Кравчук. Комментируя его заявление в эфире радио Sputnik, политолог Алексей Мартынов отметил, что все надежды Киева на помощь НАТО похожи на заболевание.
В сообщении инцидент в Керченском проливе назван опасной эскалацией.
"США стремятся к хорошим отношениям с Россией, но этого не может быть, пока продолжаются ее незаконные и дестабилизирующие действия на Украине и где бы то ни было", — говорится в заявлении.
Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.