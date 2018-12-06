Концерн «Калашников» представил беспилотную авиационную систему ZALA Arctic

Беспилотную авиационную систему ZALA Arctic, адаптированную к работе в условиях арктических широт, представил концерн "с" в рамках VIII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее". Об этом в четверг сообщается на портале "Калашников медиа".

"БЛА серии ZALA Arctic способны успешно решать задачи гражданского и военного назначения по проведению исследований в арктической зоне, обеспечению безопасности морского судоходства, круглосуточной охране периметров, организации полноценной системы слежения за арктическим побережьем и территориальными водами", — приводятся в сообщении слова гендиректора концерна Владимира Дмитриева.

По данным портала, благодаря приспособленности комплексов ZALA 421-08М и ZALA 421-16Е к работе при значительных минусовых температурах, можно проводить многочисленные разведывательные операции и регулярный мониторинг ледовой обстановки. Возможности техники ZALA Arctic помогают планировать работы по добыче нефти и газа, где необходимы точные прогнозы погоды и ледовой обстановки.

Сообщается, что беспилотные авиационные системы ZALA оснащены системой AIS, способной обнаруживать и идентифицировать судна на удалении до 100 км, что в несколько раз превышает радиус действия наземных средств. Пользователь комплекса ZALA Arctic получает информацию о каждом судне — название, габариты, курс и скорость. Комплекс имеет собственную систему альтернативной навигации GIRSAM, которая разработана специально для навигации как беспилотных воздушных судов, так и наземных и надводных пользователей в условиях подавления или отсутствии сигналов GPS или ГЛОНАСС.

Операторы могут автономно проживать в Арктике в специально разработанном всесезонном жилом модуле на базе морского 20-футового контейнера. Он также предназначен для рационального проведения технического обслуживания беспилотных авиационных систем на месте их эксплуатации.