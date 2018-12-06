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Американский самолет впервые провел разведку у северных границ Крыма 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: U.S. Air Force
Самолет-разведчик ВВС США OS-135B провел полет у северных границ Крыма над озером Сиваш, разведка впервые проведена в этом районе, следует из данных западных мониторинговых авиационных ресурсов.
Ранее самолеты ВВС США ни разу не были замечены в этом районе, передает «Интерфакс».
Самолет вылетел из киевского аэропорта «Борисполь». Он пролетел вдоль всей северной границы Крыма — от Перекопа до Азовского моря. Над озером Сиваш OS-135B летел на близком расстоянии от границы России, приближаясь к ней на расстояние в 10 км.
На Черном море у Крыма также курсировал самолет радиоэлектронной разведки ВМС США EP-3E Aries II.
Американские самолеты регулярно совершают разведку вдоль российских границ, в том числе у Крыма. После инцидента в Керченском проливе особое внимание американские разведчики уделяли этому району.
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