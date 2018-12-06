В России посмеялись над американской «отвагой»

Американский ракетный эсминец McCampbell довольно странным образом решил бросить вызов «чрезмерным морским претензиям России ». Делал это корабль ВМФ США в 100 км от российских территориальных вод, а после отправки к нему «Адмирала Трибуца» и российской морской авиации, вообще умчался на всех парах вглубь Японского моря. В чём заключался «вызов» США и стоит ли реагировать на подобного рода провокации — разбирался News.ru.

Своими действиями McCampbell, по данным ВМС США, хотел «поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран».

Представитель американского Тихоокеанского флота Рейчел Макмарр тут же оговорилась, что это никоим образом не направлено против РФ и не связано с инцидентом в Азовском море. Однако всё как раз указывает на обратное.

«Москва и Вашингтон постоянно играют друг у друга на нервах в военном отношении. Обычно это было в Атлантическом регионе, либо в самой Атлантике, в Средиземном море, в Балтике, сейчас это распространяется на Тихоокеанский регион», — сказал Салин.

В этой связи никаких поводов для сенсаций тут нет, считает эксперт. Вопрос лишь в том, были ли нарушены территориальные воды вблизи российской военной базы или нет.

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков , эсминец следовал не ближе, чем в 100 км от российских территориальных вод. Американское судно шло под контролем противолодочного корабля «Адмирал Трибуц», а также морской авиации. Сейчас корабль ВМФ США находится в центральной части Японского моря, отдалившись более чем на 400 км от территориальных вод РФ, где, по всей видимости, как раз и показывает свою доблесть и отвагу, которыми так хвастались в Вашингтоне.

По мнению Конашенкова, если экипаж американского корабля и «продемонстрировал» что-либо, то только «свою неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождавших его сил Тихоокеанского флота».

Павел Салин считает, что реагировать на такие инциденты нужно и впредь, как обычно это делают в военных ведомствах — высылать сопровождение, проводить ответную демонстрацию флага.

«У военных есть способы мирно реагировать, демонстрируя мускулы», — подчеркнул он.

При этом собеседник не ожидает, что в дальнейшем динамика напряжённости в отношениях между США и РФ поменяется. Последние несколько лет она находится на высоком, но стабильном уровне. Как таковая напряженность, в том числе и подобного рода инцидент, количественно и существенно возросла после событий на Украине 2014 года.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов полагает, что американские и украинские провокации решают две задачи: первая — отделение российской экономики от Европейского союза , а также выстраивание «стены» взаимных претензий, в особенности претензий со стороны так называемого цивилизованного мира к России.

«Провокации здесь, к сожалению, неизбежны. И соответственно они должны «прикрепить» европейский рынок к американскому экономическому влиянию. Поэтому Приморская провокация должна рассматриваться, как провокация, аналогичная Керченской», — сказал Колташов.

Ответ без оружия

Но как на это следует реагировать? В первую очередь, надо наращивать собственное экономическое производство, необходимо отказаться от признания американских патентов и патентов недружественных государств. В ответ на действия военно-политические отвечать, прежде всего, экономически, производить дальнейшую коррекцию российской экономической политики, уверен Колташов.

«В первую очередь, надо воздействовать на патенты, далее — на американскую интеллектуальную собственность и защиту её интересов на территории РФ. Российские учёные не могут бесплатно скачивать американские научные статьи, не нарушив при этом российские законы, это должно быть изменено. Повсеместное присутствие Windows — просто хозяйничанье на российском рынке», — комментирует собеседник.

По его мнению, Microsoft — хозяин российского рынка программного обеспечения и операционных систем. Компания является почти абсолютным монополистом. То же самое, на его взгляд, касается и смартфонов. Необходимо активно уменьшать зависимость и давать возможность развития аналогичным сферам российской экономики.

«Провокаций в ближайшие 10 лет будет ещё очень много, равно как и претензий. США будут высасывать всё из пальца, и к этому нужно быть готовым», — заявил Колташов.

Он считает, что количество провокаций будет зависеть от состояния американского фондового рынка и от положения с долларом. Дело в том, что США серьёзно ограничены в своих военных и политических действиях плохим состоянием собственной финансовой системы и рисками, которые там существуют. И если будет ощущение того, что Россия или вообще евразийские центры капитализма, наносят какой-то серьёзный ущерб (речь может идти также о Китае, Иране, Турции и в определённой мере об Индии), если будет видно, что ответные меры со стороны этих стран и их взаимодействие между собой растёт, то Вашингтону будет сложно действовать очень жёстко.

США многое хотят, подчёркивает Колташов, но немногое могут сделать, однако это не означает, что им не нужно отвечать. Экономически нужно отвечать протекционизмом — интеллектуальным протекционизмом, информационным, таможенным. Стоит задуматься над тем, чтобы предпринять такие шаги, чтобы американские компании почувствовали, что они платят за подобные провокации каждый раз. А российские производители от этого должны только выиграть.