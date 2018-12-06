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Обнародована предсмертная записка мужа Хлебниковой
Обнародована предсмертная записка мужа Хлебниковой

В Минобороны России оценили проход эсминца США 

Российская Газета + ещё 9 59 минут назад
Фото: REUTERS/Tim Wimborne
Американский эсминец McCampbell не приближался к российским территориальным водам ближе, чем на 100 км. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В ведомстве подчеркнули, что эсминец следовал под контролем российского большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и самолетов морской авиации ТОФ.
Как отметил Конашенков, если экипаж McCampbell что-то и продемонстировал, то только неудачную попытку уйти на максимальной скорости от сопровождающих. А сейчас экипаж эсминца "демонстрирует" свою отвагу на удалении более 400 км от территориальных вод нашей страны.
Ранее в ВМС США заявили о том, что ракетный эсминец McCampbell прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого, где расположена база российского Тихоокеанского флота.
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