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Разведчики ЮВО провели уникальную спецоперацию 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В Северной Осетии военнослужащие бесшумно проникли на базу «боевиков», сняли часовых и штурмовали их командный пункт.
На полигоне Дарьял в Северной Осетии военные раздвдечики провели уникальную операцию. Действовали военнослужащие в режиме многозадачности.
Так, во-первых, им предстояло совершить марш-бросок в заданный район, где ожидалось прохождение колонны «противника». После, дождавшись «боевиков» на автомобилях, колонна была уничтожена, а трофеи были использованы по назвачению.
Так, например, сев в автомобиль, захваченный у «террористов», разведчики, оставаясь незамеченными, не привлекая внимания оказались недалеко от объекта, после чего «сняли» часовых и успешно штурмовали здание.
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