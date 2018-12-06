США задумались о военной базе возле Калининграда

Польша и США собираются разместить американскую военную базу возле Калининграда . Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в польских дипломатических кругах.

Наиболее вероятное место размещения базы — город Ожиш , расположенный в 170 километрах от Калининграда. Там уже есть вся необходимая инфраструктура, включая полигон. Источники отмечают, что Ожиш находится в стратегически важной местности, поскольку в случае угрозы военные смогут защитить не только Польшу, но и страны Прибалтики.

Окончательное решение о расположении базы пока не принято. Помимо Ожиша военные рассматривают города Жагань и Дравско-Поморск на западе страны, а также территорию между городами Быдгощ и Торунь.

Польские дипломаты отметили, что их действия — это реакция на снижение безопасности и стабильности из-за политики России. По их словам, постоянное присутствие войск США сможет обеспечит лучшую защиту для региона.