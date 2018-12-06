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США задумались о военной базе возле Калининграда 

Lenta.ru 17 минут назад
Фото: Reuters
Польша и США собираются разместить американскую военную базу возле Калининграда. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в польских дипломатических кругах.
Наиболее вероятное место размещения базы — город Ожиш, расположенный в 170 километрах от Калининграда. Там уже есть вся необходимая инфраструктура, включая полигон. Источники отмечают, что Ожиш находится в стратегически важной местности, поскольку в случае угрозы военные смогут защитить не только Польшу, но и страны Прибалтики.
Окончательное решение о расположении базы пока не принято. Помимо Ожиша военные рассматривают города Жагань и Дравско-Поморск на западе страны, а также территорию между городами Быдгощ и Торунь.
Польские дипломаты отметили, что их действия — это реакция на снижение безопасности и стабильности из-за политики России. По их словам, постоянное присутствие войск США сможет обеспечит лучшую защиту для региона.
В середине сентября президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон направить в республику больше американских войск. Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом рассматривает возможность размещения в Польше постоянной американской базы. Базу предложили назвать «Форт Трамп», польские власти готовы потратить на ее создание миллиарды долларов. В ответ на это Россия пригрозила принять меры, чтобы нейтрализовать угрозу.
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