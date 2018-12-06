В США сравнили Ка-52 и американский «Апач»

Американский портал Business Insider сравнил российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» и американский AH-64 «Апач», отметив, что вертолет концерна «Камов» может похвастаться большей огневой мощью и лучшей маневренностью.

Авторы статьи отмечают, что конструкция Ка-52 с соосной схемой расположения несущих винтов делает вертолет «чрезвычайно маневренным». Кроме того, «Аллигатор» обладает разнообразным вооружением, например, противотанковыми управляемыми ракетами «Вихрь» и «Атака», ракетами класса «воздух-поверхность» Х-25МЛ, неуправляемыми ракетами С-8 калибра 80 миллиметров, а также 30-миллиметровой пушкой 2А42. А вариант Ка-52К (корабельного базирования) имеет на вооружении даже противокорабельные ракеты Х-35, которые могут поражать цели на расстоянии до 130 километров, передает РИА «Новости»

Всему этому AH-64 может противопоставить 16 ракет AGM-114 Hellfire класса «воздух-поверхность», 76 неуправляемых ракет калибра 70 миллиметров, а также 30-миллиметровую пушку, пишет Business Insider.

Однако, по мнению издания, у последней модификации «Апача» AH-64E имеется «козырь в рукаве», а именно возможность получать данные с беспилотников, а также частично управлять ими.

В итоге автор приходит к выводу, что, несмотря на большую огневую мощь, лучшую маневренность и возможность катапультирования экипажа у Ка-52, «победителем с небольшим отрывом» является именно AH-64E, так как американский вертолет обладает способностью активно взаимодействовать с БПЛА.

Ка-52 «Аллигатор» — российский ударный вертолет нового поколения. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие вертолёта Ка-50 «Черная акула».

AH-64 Apache — основной ударный вертолет армии США с середины 1980-х годов. На 2014 год является вторым по распространённости ударным вертолетом в мире после советского Ми-24.