Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США провоцируют РФ эсминцем у Владивостока 

News.ru + ещё 1 56 минут назад
Американский эсминец USS McCampbell проплыл в непосредственной близости от залива Петра Великого в Японском море на юге Приморского края. Таким образом Соединённые Штаты отреагировали на «чрезмерные требования» России по допуску кораблей в свои территориальные воды.
Европа должна быть готова бросить вызов России
«Эти операции демонстрируют, что Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом. Это относится как к Японскому морю, так и к другим местам по всему миру», — сказала пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рэйчел Макмарр, которую цитирует CNN.
Она добавила, что Вашингтон не признаёт претензии Москвы на водные территории, поскольку они нарушают гарантии на международное право.
Ранее Джон Баррассо, член американского Сената, заявил, что военные корабли НАТО и Соединённых Штатов необходимо отправить к Чёрному морю. Так, по его мнению, американцы должны ответить на российскую агрессию, писал News.ru.
News.ru: последние новости
Третья мировая война может начаться с бомбардировок Сирии Какие плюсы получит Россия от разрыва ДРСМД Украина в Чёрном море проводит испытания боевых катеров
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо место начала третьей мировой войны550
Европа готовится бросить вызов России57
Патриарху Кириллу решили «отомстить»28
Путин встретился со старым другом3
Украина объявила о громком ракетном успехе36
Видео
03:41
Украина решила нанести «азовский удар» по России
В мире Политика
02:48
Киев предложил Москве сделку
Украина В мире
01:59
Названо место начала третьей мировой войны
Армия В мире
11:41
В Киеве назвали условие прекращения военного положения
В мире Украина
06:02
Любовницы Караченцова явились на Первый канал
Шоу-бизнес
08:33
Сбежавший из воинской части стрелок умер
Происшествия
00:14
Малахов резко осёк Боню за мат в эфире
Шоу-бизнес
00:31
Киев потребовал срочной встречи с Москвой
Украина В мире
00:39
США по-новому объяснили выход из ДРСМД
США В мире
03:07
Путин вручает премии «Доброволец России»
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение