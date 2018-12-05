Американский эсминец USS McCampbell проплыл в непосредственной близости от залива Петра Великого в Японском море на юге Приморского края. Таким образом Соединённые Штаты отреагировали на «чрезмерные требования» России по допуску кораблей в свои территориальные воды.
«Эти операции демонстрируют, что Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом. Это относится как к Японскому морю, так и к другим местам по всему миру», — сказала пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рэйчел Макмарр, которую цитирует CNN.
Она добавила, что Вашингтон не признаёт претензии Москвы на водные территории, поскольку они нарушают гарантии на международное право.
Ранее Джон Баррассо, член американского Сената, заявил, что военные корабли НАТО и Соединённых Штатов необходимо отправить к Чёрному морю. Так, по его мнению, американцы должны ответить на российскую агрессию, писал News.ru.