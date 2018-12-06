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НАТО вводит корабли в Азовское море 

Дни.ру + ещё 4 49 минут назад
Фото: flickr.com/Official U.S. Navy Page
Североатлантический альянс (НАТО) решился на ввод своих кораблей в Азовское море. Об этом заявил военный эксперт Александр Сурков. Аналитик выступил в эфире телеканала "Прямой", который, по некоторым данным, связан с администрацией президента Украины.
По его словам, Запад готов поддержать Киев в регионе, но для этого Украина должна разорвать соглашение с Россией о совместном использовании Азовского моря. После этого, заявил политолог, руки у властей Незалежной будут развязаны.
"Решение о вводе кораблей НАТО в Азовское море уже внутренне принято и сейчас идет его просто документальное оформление, имплементация, медийное обеспечение", — заявил Сурков.
Он напомнил, что договор России и Украины о совместном пользовании азовским морем предписывает, что все спорные вопросы стороны должны решать совместно. Если Киев разорвет соглашение, то конфликты в регионе будут регулироваться международным законодательством и судами. Это даст Незалежной больше пространства для маневров, подчеркнул аналитик.
Об увеличении военного присутствия НАТО в регионе попросил в конце ноября спикер Верховной радой Андрей Парубий. Это произошло после задержания трех кораблей украинских ВМС в Керченском проливе. Суда вторглись в территориальные воды России и не реагировали на запросы пограничников ФСБ.
"Я призвал увеличить количество самолетов в воздушном пространстве Черного моря и количество военных кораблей в Черном море, как гарантию безопасности и стабильности", — заявил парламентарий.
Договор о совместном использовании Азовского моря с Россией ранее призвал разорвать замглавы МИДа Незалежной Василий Боднар. В соглашении сказано, что акватория является исторической территорией двух стран, торговые суда и корабли пользуются свободой судоходства, а корабли третьих стран могут заходить в море только при согласии Москвы и Киева.
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