Названо место начала третьей мировой войны

Вооружённые столкновения в Сирии могут послужить катализатором для начала Третьей мировой войны. Прежде всего, потому, что за противоборствующими сторонами в той или иной степени стоят Россия и США.
Их противостояние может оказаться необратимым, считает научный сотрудник Совета по внешней и оборонной политике Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.
По его словам, если США начнут спецоперацию в Идлибе, то они будут наносить удары по территории Сирии. И если российские зенитно-ракетные комплексы С-300 будут представлять угрозу для американцев, то Штаты будут вынуждены уничтожать их.
«Это может привести к прямому военному конфликту и Третьей мировой войне», — приводит мнение эксперта «URA.RU».
Ранее сирийский телеканал Al Ikhbaria сообщил, что американские военные 2 декабря атаковали сирийскую армию в районе горной гряды аль-Гураб. В МИДе республики заявили, что Штаты в очередной раз продемонстрировали свою поддержку террористов. Однако в коалиции во главе с США утверждают, что не наносили ракетный удар по сирийской армии.