Названо место начала третьей мировой войны

Третья мировая война может начаться с бомбардировок Сирии

США. Вооружённые столкновения в Сирии могут послужить катализатором для начала Третьей мировой войны. Прежде всего, потому, что за противоборствующими сторонами в той или иной степени стоят Россия

Дмитрий Суслов. Их противостояние может оказаться необратимым, считает научный сотрудник Совета по внешней и оборонной политике Высшей школы экономики

По его словам, если США начнут спецоперацию в Идлибе, то они будут наносить удары по территории Сирии. И если российские зенитно-ракетные комплексы С-300 будут представлять угрозу для американцев, то Штаты будут вынуждены уничтожать их.

«Это может привести к прямому военному конфликту и Третьей мировой войне», — приводит мнение эксперта «URA.RU».