Украина испытала новейшую ракету в Черном море

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Украина испытала противокорабельную крылатую ракету 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведены успешные испытания украинской крылатой ракеты «Нептун», которая предназначена для поражения надводных целей.
«Новая крылатая ракета «Нептун» прошла успешные испытания и уничтожила цель на расстоянии 280 км. В случае принятия на вооружение ВСУ крылатой ракеты «Укроборонпром» начнет ее серийное производство. Продолжаем усиливать обороноспособность украинской армии», — написал он в своем Twitter.
Порошенко опубликовал фотографии ракеты.
Отметим, что крылатая ракеты «Нептун» предназначена для поражения боевых кораблей и транспортных судов. По данным 24tv.ua, испытания прошли в Одесской области, ракета поразила надводные цели.
Испытания «Нептуна» еще в феврале 2018 года анонсировал секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.
Он также публиковал фото с летных испытаний «новой украинской крылатой ракеты». «Нептун» разработан киевским КБ «Луч», эта ракета аналогична по конструкции советской противокорабельной ракете Х-35.
Эксперты назвали полнейшей чепухой заявления Украины о создании в стране собственной крылатой ракеты.
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