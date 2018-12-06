Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Убийца авианосцев: Су-57 вооружат аналогом «Кинжала» 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский боевой самолет пятого поколения Су-57 получит на вооружение гиперзвуковую ракету с характеристиками, схожими с комплексом "Кинжал".
— Соответствующие работы внесены в Госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы. Самолеты получат ракету с характеристиками "Кинжала", но меньших габаритов — чтобы она помещалась во внутрифюзеляжные отсеки, — сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.
Гиперзвуковая противокорабельная ракета авиационного базирования "Кинжал" проходит опытно-боевую эксплуатацию в Южном военном округе. Пока у оружия только один носитель — специальным образом модернизированный стратосферный перехватчик МиГ-31К. Это связано с большим весом и габаритами "Кинжала" — МиГ-31 разрабатывался для применения дальнобойных тяжелых ракет Р-37 класса "воздух-воздух". Также гиперзвуковые ракеты могут получить дальние ракетоносцы Ту-22М3 — их главной мишенью целью являются авианосцы, а "Кинжал" создан для поражения крупных кораблей.
Боевая дальность ракеты 1500 километров. Кинжал создан на базе боеприпаса для сухопутного оперативно-тактического комплекса "Искандер".
Российская Газета: последние новости
Эсминец США прошел в относительной близости от берегов Владивостока США направят свой боевой корабль в Черное море Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и AH-64 Apache сравнили в США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: военных США стягивают к границам РФ5
Медведев отчитается за 2018 год в прямом эфире107
Германия выступила против антироссийских санкций90
В США перечислили «оружие XXI века»3
«Сила мечты»: Новый календарь Pirelli1
Видео
04:23
Медведев отчитается за 2018 год в прямом эфире
Политика Экономика
01:09
Германия выступила против антироссийских санкций
В мире Ближний Восток
03:41
Украина решила нанести «азовский удар» по России
В мире Политика
02:48
Киев предложил Москве сделку
Украина В мире
01:59
Названо место начала третьей мировой войны
Армия В мире
06:57
Снегопад в Москве привел к коллапсу
Погода Новости Москвы
08:45
Угрожавшего учителям ножом школьника передали полиции
Происшествия Криминал
04:54
Вооруженный ученик пришел в московскую школу
Происшествия Криминал
01:03
В России появится «умный город»
Технологии Наука и техника
03:43
Украина испытала С-125
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение