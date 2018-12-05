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НАТО нашла способ победить Россию в Крыму и Калининграде 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: РИА Новости
НАТО располагает возможностями по подавлению России в Крыму и Калининградской области, передает британская редакция Business Insider заявление главы Второго флота США вице-адмирала Эндрю Льюиса.
«Если не вдаваться в детали, о которых я не могу говорить, то я уверен, что мы можем действовать в условиях блокирования доступа. Я знаю, что это могут наши авианосцы. Я знаю, что это могут наши сухопутные силы. У нас для этого есть четкий метод. Он основан на физическом, комплексном маневре; мы умеем не шуметь, когда шуметь не надо, и можем говорить, когда это необходимо», — сказал военный.
Льюис, выступавший 28 ноября на мероприятии в Центре стратегических и международных исследований (США), добавил, что НАТО на протяжении многих лет уделяют данному вопросу повышенное внимание, в результате чего добились «серьезного прогресса».
В декабре замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов назвал три повода для возможного непреднамеренного военного столкновения США и России в ближайшие несколько лет.
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