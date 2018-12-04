Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погранслужба Украины привела корабли и катера в боевую готовность 

РИА Новости + ещё 4 19 минут назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / Державна прикордонна служба України /
Все корабли и катера погранслужбы Украины приведены в боевую готовность после инцидента в Черном море и введения Киевом военного положения, практически все они находятся в море, заявил во вторник глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.
В связи с введением в ряде областей страны военного положения после инцидента в Черном море подразделения и воинские части Объединенных сил Украины были приведены в полную боевую готовность. Президент Петр Порошенко пообещал не ограничивать права и свободы граждан и не проводить частичную мобилизацию, хоть указ это предусматривает. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключал, что потенциально решение о введении военного положения в некоторых областях Украины может нести угрозы для эскалации в Донбассе.
"Все корабли и катера Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность. Практически весь плавсостав находится сегодня в море", — сказал Цигикал в эфире телеканала UATV.
Также он отметил, что создано морское региональное управление.
Ранее в боеготовность также были приведены сотрудники Службы безопасности и соединения и части Вооруженных сил Украины.
Последние новости
Тимошенко прокомментировала введение военного положения на Украине Германия откликнулась на призыв Варшавы и Киева остановить Россию Реакция Кадырова на запрет Украины на въезд мужчин из России
Комментарии4
Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Армия , В мире , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе40
Россию призвали вмешаться в старейший конфликт в Европе390
В центре Москвы ребенку сломали позвоночник63
«Отец Мелетий засунул руку мне в трусы»306
Выступление пьяного Порошенко опубликовали в Сети362
Видео
02:05
Путин перестал говорить с Порошенко
Политика Статьи
00:08
Столкновение самолета со зданием медцентра попало на видео
Происшествия
00:27
Из Донбасса во МХАТ: Прилепин заменил Доронину
Общество
02:47
Москвичей предупредили об опасности
Погода Новости Москвы
00:26
Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе
Общество Новости Москвы
00:35
Северный полюс Солнца показали на видео
Наука и техника
03:24
Пока вы спали: Почему Путин «игнорирует» Порошенко
Общество
01:21
Разведка Британии предостерегла Россию
В мире
00:22
Пенсионер устроил погром в московском Сбербанке
Происшествия
00:57
Доронину убрали с поста худрука МХАТ имени Горького
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение