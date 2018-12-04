Погранслужба Украины привела корабли и катера в боевую готовность

Все корабли и катера погранслужбы Украины приведены в боевую готовность после инцидента в Черном море и введения Киевом военного положения, практически все они находятся в море, заявил во вторник глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

В связи с введением в ряде областей страны военного положения после инцидента в Черном море подразделения и воинские части Объединенных сил Украины были приведены в полную боевую готовность. Президент Петр Порошенко пообещал не ограничивать права и свободы граждан и не проводить частичную мобилизацию, хоть указ это предусматривает. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключал, что потенциально решение о введении военного положения в некоторых областях Украины может нести угрозы для эскалации в Донбассе.

"Все корабли и катера Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность. Практически весь плавсостав находится сегодня в море", — сказал Цигикал в эфире телеканала UATV.

Также он отметил, что создано морское региональное управление.

Ранее в боеготовность также были приведены сотрудники Службы безопасности и соединения и части Вооруженных сил Украины.