Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны Британии опровергло данные о военных 77-й бригады на Украине 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: flickr.com
Министерство обороны Великобритании в заявлении РИА Новости опровергло информацию о присутствии в данный момент на Украине британских военных из 77-й бригады.
В воскресенье Би-би-си сообщила, что несколько групп военных из секретной 77-й бригады армии Великобритании находятся на Украине. По информации телеканала, в ней служат 1,2 тысячи человек, в их задачи входят "выполнение военных задач в интернете, психологическое воздействие и информационные операции".
"Ни один военный из 77-й бригады в настоящее время не находится на Украине. Великобритания организует тренировочный процесс для вооруженных сил Украины в рамках нашей миссии — операции Orbital. На Украине может находиться около 100 сотрудников британского минобороны, развернутых в рамках данной операции", — сообщил представитель оборонного ведомства Соединенного Королевства.
При этом в ведомстве не уточнили, находились ли там служащие этой спецбригады ранее.
Ранее журнал Wired со ссылкой на информированный источник сообщил, что 77-я бригада ВС Великобритании занималась дезинформацией и проводила тайные операции не от лица военных. Как сообщали журналисты, в подразделении функционирует несколько отделов, которые изучают привычки интернет-аудитории и исследуют данные соцсетей.
В последние недели появляется все больше сообщений о британских операциях в сфере информационных войн: помимо обнародования данных о 77-й бригаде, стало известно о правительственном проекте Integrity Initiative, который, по сведениям хакеров Anonymous, занимается вмешательством в дела других стран и финансирует антироссийскую деятельность различных организаций и граждан.
Последние новости
Дни сочтены: доллару предрекли 30-процентный обвал В Таиланде сотни акул оккупировали знаменитый закрытый пляж Кадыров прокомментировал запрет Украины на въезд мужчин из России
Комментарии
Министерство обороны , РИА Новости , Армия , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, куда «пропали» украинские катера292
«Он утаптывает собеседника в споре моментально»187
Путин перестал говорить с Порошенко555
«Ни рукой, ни задницей!»: Кикабидзе о выступлении в РФ610
В Москве украли 40 млн из машины57
Видео
02:05
Путин перестал говорить с Порошенко
Политика Статьи
01:21
Разведка Британии предостерегла Россию
В мире
00:58
Кремль озвучил цель отмены встречи Путина и Трампа
Политика
02:01
Стало известно, куда «пропали» украинские катера
Оружие Армия
04:27
Умер Андрей Битов
Общество
01:35
Отказу Ротару выступать в России дали объяснение
Шоу-бизнес
01:15
Состояние Джигарханяна встревожило поклонников
Шоу-бизнес
00:21
Киселев зачитал рэп и напомнил о Хаски
Общество
03:14
ЕСПЧ вынес «важное решение» по керченскому конфликту
Украина В мире
03:51
Традиционного послания Путина не будет
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение