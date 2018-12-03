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Задержанные украинские катера исчезли из порта в Керчи 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Украинские бронекатера проекта «Гюрза-М» «Никополь» и «Бердянск» исчезли из порта в Керчи, сообщает «Керчь Инфо».
Из трех суден, задержанных 25 ноября в результате инцидента в Керченском проливе, в порту Керчи остался лишь буксир «Яны Капу».
Место перебуксировки бронекатеров не известно.
Путин решил не наказывать украинцев
Напомним, 25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины в Керченском проливе за нарушение государственной границы РФ. Согласно заявлению ФСБ России, «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование».
Российские пограничники задержали 24 украинских моряка, трое из них получили ранения и были отправлены в больницу.
ФСБ , Армия , Видео , Керчь
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