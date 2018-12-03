Задержанные украинские катера исчезли из порта в Керчи

Украинские бронекатера проекта «Гюрза-М» «Никополь» и «Бердянск» исчезли из порта в Керчи , сообщает «Керчь Инфо».

Из трех суден, задержанных 25 ноября в результате инцидента в Керченском проливе, в порту Керчи остался лишь буксир «Яны Капу».

Место перебуксировки бронекатеров не известно.

Напомним, 25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины в Керченском проливе за нарушение государственной границы РФ. Согласно заявлению ФСБ России , «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование».

Российские пограничники задержали 24 украинских моряка, трое из них получили ранения и были отправлены в больницу.