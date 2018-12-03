НАТО нарастило присутствие в Черном море 

Североатлантический альянс нарастил присутствие в Черном море, в этом году корабли НАТО находились там 120 дней, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Об этом сообщает ТАСС.
В то же время Столтенберг отметил, что Альянс выступает за контроль над вооружениями и настроен на диалог с Москвой, передает РИА «Новости».
На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко в эфире американского ТВ выразил надежду, что НАТО введет корабли в Черное море в связи с инцидентом в Керченском проливе. Просьба президента Украины ни к чему не привела, и тогда в четверг он выступил с аналогичным призывом уже в интервью германским СМИ. Кремль отреагировал на эти призывы.