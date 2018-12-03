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НАТО нарастило присутствие в Черном море 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 30 минут назад
Североатлантический альянс нарастил присутствие в Черном море, в этом году корабли НАТО находились там 120 дней, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Об этом сообщает ТАСС.
В то же время Столтенберг отметил, что Альянс выступает за контроль над вооружениями и настроен на диалог с Москвой, передает РИА «Новости».
На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко в эфире американского ТВ выразил надежду, что НАТО введет корабли в Черное море в связи с инцидентом в Керченском проливе. Просьба президента Украины ни к чему не привела, и тогда в четверг он выступил с аналогичным призывом уже в интервью германским СМИ. Кремль отреагировал на эти призывы.
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Йенс Столтенберг , Петр Порошенко , НАТО , РИА Новости , Армия , Видео , В мире
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