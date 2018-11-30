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США помешали военным поставкам Турции 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: Wikipedia
Поставка Турцией боевых вертолетов T129 Atak Пакистану задерживается из-за США. Об этом ТАСС сообщил представитель турецкого секретариата оборонной промышленности SSM на выставке вооружений в городе Карачи.
По его словам, выполнение контракта откладывается не менее чем на полгода. «Это связано с отказом США от своевременной поставки двигателей типа CTS800 для вертолетов Atak», — пояснил он.
Собеседник агентства отметил, что теперь компания-производитель Turkish Aerospace Industries (TAI) изучает вариант использования других компонентов. «Вероятно, Atak будет оснащаться двигателями западноевропейского производства. Рассматривается вопрос о применении китайских двигателей», — добавил он.
Контракт на поставку 30-ти T129 Atak был подписан минувшим летом. Речь о его отмене не идет.
Еще в августе портал Defence News со ссылкой на турецкого чиновника из авиационной отрасли писал, что сроки по сделке с Пакистаном могут сдвинуться из-за ухудшившихся отношений США и Турции. Это произошло как из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, так и связано с поддержкой Вашингтоном курдов в Сирии (в Турции их считают террористами), отношениями стран с Ираном и договоре о поставках Анкаре российских систем С-400.
Решение о покупке российских С-400 вызвало недовольство США, поскольку Турция — член НАТО, а в Североатлантическом альянсе все системы вооружений должны работать по единому стандарту. Вашингтон грозит Анкаре санкциями.
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НАТО , ИТАР-ТАСС , Армия , В мире , Оружие , Карачи , Пакистан , США , Турция
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