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Новый атомный ракетоносец РФ вышел на испытания 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: : ЦКБ "Рубин"
Атомная подлодка стратегического назначения "Князь Владимир" вышла в море на заводские ходовые испытания.
Построенный по усовершенствованному проекту "Борей-А" ракетоносец выведен из сборочного цеха "Севмаша" в Северодвинске 17 ноября 2017. Сдача корабля ВМФ России запланирована на 2019 год, пишет bmpd. Служить он будет на Северном флоте.
"Князь Владимир" — четвертая подлодка в классе и первая, созданная по модернизированному проекту. Ее строительство началось в 2012 году. От предыдущих кораблей "Князь Владимир" отличается улучшенными характеристиками по шумности, маневренности, удержанию на глубине и управлению оружием. Главной ударной силой "Бореев" являются баллистические ракеты "Булава" — по 16 на каждой лодке. Также корабль вооружен торпедами, торпедоракетами и крылатыми ракетами, запускаемыми через шесть носовых аппаратов.
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Севмаш , Армия , Оружие
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