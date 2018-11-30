ВСУ ускоренно вооружаются 

Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что вооружённые силы Украины в условиях военного положения будут получать вооружение и технику в ускоренном режиме.
«На сегодня мы проводим работу по пополнению всех видов запасов, тех, которые бы обеспечили выполнение боевых задач вооружёнными силами Украины», — цитирует РИА Новости Полторака.
Также он подчеркнул, что достигнута договорённость с «Укроборонпромом» и другими предприятиями, касающаяся ускорения поставок вооружения и техники вооружённым силам Украины.
Ранее News.ru писал, что президент Украины Пётр Порошенко подписал 28 ноября закон о введении военного положения. На особый режим страна переведена на 30 дней. Военное положение вводится не во всей Украине, а только в 10 регионах. Это Донецкая, Луганская, Винницкая, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Запорожская и Херсонская области.