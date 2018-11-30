Опубликовано видео полета российского грузового дрона

Опубликовано видео полета первого российского грузового дрона

Опубликовано видео показательного полета первого российского грузового беспилотного летательного аппарата.

Дрон, получивший название "Скиф", может развивать скорость до 70 километров в час и подниматься на высоту до трех километров. При этом дальность перемещения при неполной загрузке превышает 350 километров.

По словам разработчиков, беспилотник имеет значительный экспортный потенциал, прост и недорог в обслуживании. Заинтересованность в покупке "Скифов" уже выразили Турция, Саудовская Аравия и европейские страны.