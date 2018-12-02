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Американский адмирал Стирни умер в Бахрейне 

Вести.Ru + ещё 10 38 минут назад
Фото: Global Look Press
В минувшую субботу, 1 декабря, на территории королевства Бахрейн скончался командующий Пятым флотом ВМС США, вице-адмирал Скотт Стирни. Тело усопшего было обнаружено в его резиденции.
В связи с кончиной военачальника власти США и Бахрейна начали расследование, хотя подозрений в том, что его смерть была насильственной, нет, передает ТАСС.
Исполнять обязанности усопшего будет его заместитель, контр-адмирал Пол Шлиз. В зону оперативной ответственности базирующегося в Бахрейне Пятого флота ВМС США входит Персидский залив и часть Индийского океана.
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ИТАР-ТАСС , Армия , В мире , Происшествия , Бахрейн , США
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