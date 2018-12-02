Американский адмирал Стирни умер в Бахрейне

В минувшую субботу, 1 декабря, на территории королевства Бахрейн скончался командующий Пятым флотом ВМС США , вице-адмирал Скотт Стирни. Тело усопшего было обнаружено в его резиденции.

В связи с кончиной военачальника власти США и Бахрейна начали расследование, хотя подозрений в том, что его смерть была насильственной, нет, передает ТАСС

Исполнять обязанности усопшего будет его заместитель, контр-адмирал Пол Шлиз. В зону оперативной ответственности базирующегося в Бахрейне Пятого флота ВМС США входит Персидский залив и часть Индийского океана.