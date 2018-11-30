США хотят предложить Турции альтернативу С-400

Пентагон подготовил пакет мер по обеспечению Турции мощной системой ПВО в качестве альтернативы российским зенитным ракетным комплексам (ЗРК) С-400, сообщает турецкое официальное информагентство Anadolu со ссылкой на представленный конгрессу доклад американского военного ведомства

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын не исключил, что Турция также может приобрести американские ЗРК Patriot, помимо С-400, "если получит хорошее предложение не только по поставкам, но и по совместному производству".

"Власти США предупредили правительство Турции, что закупки С-400 окажут отрицательное влияние на турецко-американские отношения и роль Турции в НАТО… Подготовлен пакет мер по обеспечению Турции мощной системой ПВО и ПРО, интегрированной с системами НАТО. О деталях данного пакета нужно проинформировать конгресс. Поддержка им шагов по поставкам оборонных систем и оружия в Турцию представляет значимость с точки зрения формирования альтернатив системам С-400 для Турции", — приводит агентство цитату из документа.

В докладе также указывается на особую геостратегическую значимость Турции для безопасности юго-восточного фланга НАТО и на факт совпадения интересов США и Турции в регионе. "Турция планирует к 2024 году довести уровень оборонных расходов до 2% ВВП. В то же время Турция является ключевым игроком в вопросе сдерживания "государств-варваров", а также вносит вклад в борьбу с ИГ* и другими террористическими группировками", — считают в Пентагоне.

Несмотря на некоторую напряженность в американо-турецких отношениях, Анкара продолжает участвовать в миссиях НАТО и является активным военным партнером, говорится в докладе. В документе указывается на наличие свыше двух тысяч американских военнослужащих в Турции, а также задействование радиолокационных систем и ВВС Турции в ходе многих операций Европейского командования Вооруженных сил США и Центрального командования Вооруженных сил США в Ираке и Сирии.

В Пентагоне отметили, что сотрудничество Турции с Россией и Ираном в определенных вопросах, арест граждан США и сотрудников американских дипмиссий в Турции являются основными причинами обеспокоенности Вашингтона. В документе также говорится, что сотрудничество США с силами самообороны сирийских курдов и затягивание экстрадиции оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена воспринимаются Анкарой в качестве "двух основных факторов напряженности в отношениях с Вашингтоном".

Кредитное соглашение по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400 Турции было подписано в декабре 2017 года в Анкаре. Часть этой сделки Турция оплатит сама, другую — за счет предоставленного РФ оборонного кредита. Как заявлял глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов , речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. В свою очередь вице-премьер РФ Юрий Борисов уточнил, что контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки. Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее заявлял, что поставка в Турцию С-400 начнется в октябре 2019 года.

Конгресс США в свою очередь ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей F-35 Турции из-за планов Анкары приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. Сенаторы внесли в оборонный бюджет поправку, согласно которой министр обороны должен составить доклад с оценкой потенциальных "значительных изменений" в поставках самолетов Турции. До тех пор, пока доклад не будет готов, поставки предлагалось заморозить вовсе.

*Террористическая организация, запрещенная в России.