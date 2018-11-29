Слабый «Бал»: украинский военный назвал российские ракеты немощными

Комплексы противокорабельной обороны «Бал», дислоцированные в Крыму , — «фейковая сила» российской армии. Такого мнения придерживается украинский подполковник Александр Самарский . Он добавил, что Россия «в реальности показала, что может гораздо меньше, чем рассказывает». В сети его слова встретили с иронией, спросив, являются ли «фейком» сдавшиеся украинские корабли.

Российские комплексы противокорабельной обороны (ПКО) «Бал», размещенные в Крыму, представляют собой «фейковую силу» — такое мнение выразил заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Александр Самарский в эфире телеканала «Прямий».

«Москва сейчас привыкла показывать, что в ней что-то есть, парады устраивать. Хотя в реальности они уже показали, что, по сути, они могут гораздо меньше, чем рассказывают», — заявил украинский военный.

Он добавил, что Россия захватила у Украины крымские комплексы береговой обороны в 2014 году.

Подполковник ВСУ Самарский был в феврале 2017 года обвинен Следственным комитетом России в применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Ранее телеканал RT опубликовал видео, на котором запечатлена переброска нескольких «Балов» по крымскому шоссе в составе колонны бронетехники.

Комплекс ПКО «Бал» предназначен для защиты территориальных вод и проливов, а также военно-морских баз. В состав комплекса входят два самоходных командных пункта и четыре пусковые установки, каждая из которых несет восемь противокорабельных ракет Х-35/Х-35У. Дальность стрельбы ракет достигает 120 и 260 км соответственно. Он был принят на вооружение российской армии в 2008 году.

Главком ВМФ России адмирал Владимир Королев еще в феврале 2018 года заявил, что уровень оснащения береговых подразделений флота современной техникой достиг 96%, сообщает «Красная звезда».

«За последние несколько лет переоснащение береговых войск ВМФ на ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» позволило нам довести уровень оснащения современной техникой до 96%», — подчеркнул главком.

Кроме того, в конце ноября 2017 года начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что в Крыму создана самодостаточная группировка российских войск. В ее состав вошли военно-морская база в Севастополе, целый армейский корпус, дивизия ПВО и авиационная дивизия. Кроме роста присутствия российского флота в Азовском и Черном морях, Крым прикрывают и от атак потенциального противника с воздуха.

Как сообщает ФАН, пользователи сети встретили заявления украинского офицера с юмором. Один из комментаторов заявил, что Самарский «живет в вымышленном мире».

Другой пользователь спросил, являются ли «фейком» сдавшиеся украинские военные корабли в порту Керчи.

Ранее у берегов Крыма произошел морской инцидент с участием кораблей украинских ВМС и российских пограничников. 25 ноября у берегов Крыма два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМСУ вышли из Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников РФ остановиться. В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения пресекли попытки украинских моряков нарушить границу России.

Пограничный корабль «Дон» совершил морской таран рейдового буксира ВМС Украины. В сети впоследствии была опубликована видеозапись, предположительно, с мостика «Дона», на которой показан момент столкновения с украинским кораблем.

Российские СМИ опубликовали запись с вырезанной звуковой дорожкой, поскольку на исходных кадрах звучит нецензурная лексика во время команд капитана пограничного корабля ФСБ России . «Дон» врезался в украинское судно с правого борта. В результате морского тарана вышел из строя главный двигатель корабля ВМС Украины и была помята обшивка.

Пару часов спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

Капитан третьего ранга ВМС Украины Владимир Лесовой, задержанный в Керченском проливе за нарушение государственной границы России, признался на допросе в сознательной провокации. Видеозапись с признанием Лесового была опубликована Центром общественных связей ФСБ.