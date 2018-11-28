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Китай показал копию американского «летающего радара» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Twitter
На авиашоу в Чжухае китайские разработчики представили модель и видеопрезентацию палубного самолета ДРЛО KLC-7 AEW. И внешне, и по заявленным характеристикам машина идентична американскому Northtrop Grumman E-2 Hawkeye.
По данным разработчика, китайский "летающий радар" способен отслеживать, определяя тип и государственную принадлежность, самолеты и ракеты на сверхнизких высотах, а также морские цели и передавать их координаты через космические системы связи. Последняя подробность особенно заинтересовала пользователей, так как одна из самых грозных боевых систем КНР — противокорабельные баллистические ракеты DF-21D c дальность полета до 2700 км и ядерной боеголовкой, — может получать данные о цели уже в полете через спутники. Эксперты в США считают, что DF-21 представляет смертельную угрозу для авианосцев США, поскольку преодолевает их защиту.
Northtrop Grumman E-2 Hawkeye — палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения, принят на вооружение в 1964 году. Он имеет боевой радиус в 320 километров (продолжительность патрулирования 3-4 часа). Установленная в задней части фюзеляжа антенна с фазированной решеткой РЛС AN/APS-96 засекает до 200 целей в радиусе 370 километров, определяя их высоту, скорость и дальность от E-2. В случае постановки помех системы связи Hawkeye, а также связанных с ним кораблей и самолетов автоматически перестраиваются на другую частоту.
E-2 Hawkeye входят в авиакрыло каждого авианосца США и поставляются на экспорт. Китай приобрел шесть самолетов этого типа.
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Армия , Оружие , Китай
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