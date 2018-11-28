Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названо оружие России в конфликте с Украиной 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
В случае обострения конфликта в Азовском море Россия может применить пять типов вооружений, пишет The National Interest.
Список, составленный американским журналом, включает пять позиций: кибероружие, ракетные системы класса «земля-воздух», использование «вежливых людей», артиллерию и летательные беспилотники.
«Со временем некогда крепкая украинская оборонная промышленность может восстановить собственные основные возможности. На данный момент в Москве продолжают храниться самые важные карты», — заключает издание.
В ноябре три украинских военных корабля, согласно заявлению пограничного управления ФСБ России по Крыму, пересекли государственную границу РФ. По мнению Киева, российские катера типа «Соболь» и «Мангуст», корабль «Дон» и малый противолодочный корабль «Суздалец» совершили против украинских кораблей «откровенно агрессивные действия». Российский корабль протаранил украинский рейдовый буксир и нанес ему повреждения.
Последние новости
В Кремле ответили на безуспешную попытку Порошенко позвонить Путину Российский министр назначил на руководящий пост неизвестного таджика Украина ввела ограничения для россиян на границе с Крымом
Комментарии9
ФСБ , The National Interest , Армия , Оружие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко передал сообщение Путину через Трампа196
Михалков раскрыл правду о своей ориентации31
Появились слухи об инциденте с российской подлодкой133
Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным66
На Украине признали, что Киев подставил своих моряков
Видео
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
04:39
Запад раскусил провокацию Украины
В мире Статьи
00:14
Зажгли на катке: зачем школьники палят друзей
Происшествия Статьи
03:57
Блогер случайно записал свой «смертельный» полет
Происшествия
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
04:34
Чурикова прочла Путину стихи Ахматовой
Политика
00:42
В Калининграде облили краской памятник Канту
Происшествия
01:00
Дочь Осина спела прощальную песню об отце
Шоу-бизнес
03:18
Порошенко назвал главный приоритет Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение