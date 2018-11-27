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Российские военные инструкторы в ЦАР попали на видео 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: кадр видео
Российские военные инструкторы тренируют армию Центральноафриканской Республики. Видеосюжет об этом опубликовал телеканал Al Jazeera на YouTube.
В репортаже, размещенном 15 ноября, показывается, как проходят тренировки военных в Беренго, где ранее находилась резиденция лидера ЦАР Жан-Беделя Бокассы. Лица российских инструкторов на кадрах скрыты.
В видео также присутствует советник президента ЦАР по национальной безопасности Валерий Захаров. Он дает интервью, в котором отрицает, что инструктирующие африканцев россияне связаны с ЧВК Вагнера. По его словам, «это обычные российские резервисты».
В конце октября Россия заявляла о готовности отправить в ЦАР дополнительных военных инструкторов. Ранее сообщалось, что 170 российских специалистов были направлены в страну по договоренности с ее правительством и с одобрения Совета Безопасности ООН.
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Валерий Захаров , Совбез ООН , Армия , ЦАР
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