Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армию страны-члена НАТО впервые возглавила женщина 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Luka Cjuha / Dnevniki
Главой Генерального штаба Вооруженных сил Словении назначена генерал-майор Аленка Эрменц. Она стала первой женщиной, занявшей этот пост, сообщает BBC News.
Отмечается, что Аленка Эрменц состоит в ВС республики с 1991 года. В 2009 году она окончила Королевский колледж военных в Лондоне и получила степень магистра. В ноябре 2018 года ей присвоили звание генерал-майора.
Ранее Эрменц занимала должность заместителя начальника Генерального штаба. Бывший руководитель ВС Словении генерал-майор Алан Федер был освобожден от должности решением правительства страны. С соответствующим предложением выступил министр обороны Карл Эрьявц.
Ранее в мае сообщалось, что главой Англиканской церкви Канады впервые в истории назначили женщину. Мелисса Скелтон (Melissa Skelton) стала архиепископом и митрополитом церкви в провинции Британская Колумбия и в территории Юкон.
Последние новости
В Кремле ответили на безуспешную попытку Порошенко позвонить Путину Российский министр назначил на руководящий пост неизвестного таджика Украина ввела ограничения для россиян на границе с Крымом
Генштаб , НАТО , BBC News , Армия , В мире , Европа , Словения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро выборы»: в Германии оценили военное положение Киева198
Названо оружие России в конфликте с Украиной319
Михалков раскрыл правду о своей ориентации76
Порошенко передал сообщение Путину через Трампа299
На Украине признали, что Киев подставил своих моряков70
Видео
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
04:39
Запад раскусил провокацию Украины
В мире Статьи
00:14
Зажгли на катке: зачем школьники палят друзей
Происшествия Статьи
03:57
Блогер случайно записал свой «смертельный» полет
Происшествия
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
04:34
Чурикова прочла Путину стихи Ахматовой
Политика
00:42
В Калининграде облили краской памятник Канту
Происшествия
01:00
Дочь Осина спела прощальную песню об отце
Шоу-бизнес
03:18
Порошенко назвал главный приоритет Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение