Армию страны-члена НАТО впервые возглавила женщина

Отмечается, что Аленка Эрменц состоит в ВС республики с 1991 года. В 2009 году она окончила Королевский колледж военных в Лондоне и получила степень магистра. В ноябре 2018 года ей присвоили звание генерал-майора.

Ранее Эрменц занимала должность заместителя начальника Генерального штаба. Бывший руководитель ВС Словении генерал-майор Алан Федер был освобожден от должности решением правительства страны. С соответствующим предложением выступил министр обороны Карл Эрьявц.

Ранее в мае сообщалось, что главой Англиканской церкви Канады впервые в истории назначили женщину. Мелисса Скелтон (Melissa Skelton) стала архиепископом и митрополитом церкви в провинции Британская Колумбия и в территории Юкон.