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Появились слухи о серьезном инциденте с российской подлодкой в Баренцевом море 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Фото: РИА Новости
В начале ноября подводная лодка «Калуга» якобы потеряла ход в Баренцевом море, утверждают СМИ; по официальной версии, судно участвовало в учениях.
Сложившаяся ситуация якобы не была учебной, проблемы с подлодкой были «реальными», утверждает издание «СевероморскLife».
Какие конкретно проблемы были на судне в действительности, портал не уточняет. Также не называется источник, раскрывший информацию.
В то же время ранее агентство ТАСС сообщало, что на Баренцевом море действительно проходили учения с дизель-электрической подлодкой «Калуга». По сценарию, ее обнаружили с помощью противолодочного Ил-38, входящего в состав дежурных сил.
Экипаж самолета передал координаты судна на региональный центр управления Северного флота, после чего в указанное место отправились дежурные силы ПСО и боевые корабли, выполнявшие плановые задачи боевой подготовки.
В район прибыл спасательный буксир «Николай Чикер», его экипаж отработал буксировку подлодки в условиях шторма. Также на место прибыли атомный крейсер «Петр Великий» и фрегат «Адмирал Горшков».
Экипажи этих кораблей были готовы решать задачи поисково-спасательного обеспечения.
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ИТАР-ТАСС , Армия , Происшествия
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