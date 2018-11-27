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17 российских истребителей налетели на один британский эсминец 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: Lenta.ru
Российские истребители запугивали британский эскадренный миноносец HMS Duncan («Дункан») в Черном море. Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел еще в мае, а сейчас этот эпизод показал телеканал Channel 5 в своем документальном фильме.
Как отмечается в видео, эсминец Королевских ВМС в составе сил НАТО проходил примерно в 50 километрах от побережья Крыма, когда со стороны российского воздушного пространства в его сторону поднялись военные самолеты.
Сколько именно времени 17 истребителей и истребителей-бомбардировщиков кружили возле корабля, не сообщается. Однако из-за малого расстояния экипажу HMS Duncan пришлось передать предупреждение: эсминец использует крайне мощный радар, который может повредить электронику самолетов, и те упадут в море.
В фильме показано, что, прежде чем вернуться в воздушное пространство России, один из пилотов отправил кораблю сообщение «Удачи, ребята». При этом один из членов экипажа заявил, что на корабле было 48 ракет, так что в случае реального боя победа осталась бы за британцами.
Представитель флота коммодор Майк Атли отметил, что HMS Duncan, «вероятно, единственный корабль за последние 25 лет, ставший свидетелем "налета" такого масштаба». Отмечается, что британский министр обороны Гэвин Уильямсон назвал инцидент «наглой враждебностью», а также высоко оценил работу экипажа.
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Гэвин Уильямсон , НАТО , Армия , Оружие , Республика Крым
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