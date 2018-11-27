17 российских истребителей налетели на один британский эсминец

Российские истребители запугивали британский эскадренный миноносец HMS Duncan («Дункан») в Черном море. Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел еще в мае, а сейчас этот эпизод показал телеканал Channel 5 в своем документальном фильме.

Как отмечается в видео, эсминец Королевских ВМС в составе сил НАТО проходил примерно в 50 километрах от побережья Крыма , когда со стороны российского воздушного пространства в его сторону поднялись военные самолеты.

Сколько именно времени 17 истребителей и истребителей-бомбардировщиков кружили возле корабля, не сообщается. Однако из-за малого расстояния экипажу HMS Duncan пришлось передать предупреждение: эсминец использует крайне мощный радар, который может повредить электронику самолетов, и те упадут в море.

В фильме показано, что, прежде чем вернуться в воздушное пространство России, один из пилотов отправил кораблю сообщение «Удачи, ребята». При этом один из членов экипажа заявил, что на корабле было 48 ракет, так что в случае реального боя победа осталась бы за британцами.