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В Афганистане погибли трое солдат США 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
В НАТО заявили, что трое американских солдат погибли в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в районе афганского города Газни.
Об этом сообщает MSNBC со ссылкой на официальные данные.
Также отмечается, что ещё четыре человека пострадали в результате ЧП. Впоследствии они были эвакуированы и госпитализированы.
Ранее стало известно, что Вашингтон ищет компании, которые смогут отремонтировать российские вертолёты Ми-17 (Ми-8), принадлежащие армии Афганистана.
RT на русском: последние новости
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НАТО , Армия , В мире , Афганистан , Газни , США
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