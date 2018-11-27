В Афганистане погибли трое солдат США

НАТО заявили, что трое американских солдат погибли в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в районе афганского города Газни

BREAKING: US coalition: 3 American service members killed, 3 wounded, and 1 American contractor wounded, in IED blast near Ghazni city in Afghanistan on Tuesday. https://t.co/SXKLJzTZ7x— MSNBC (@MSNBC) 27 ноября 2018 г. Об этом сообщает MSNBC со ссылкой на официальные данные.

Также отмечается, что ещё четыре человека пострадали в результате ЧП. Впоследствии они были эвакуированы и госпитализированы.

Ранее стало известно, что Вашингтон ищет компании, которые смогут отремонтировать российские вертолёты Ми-17 (Ми-8), принадлежащие армии Афганистана.