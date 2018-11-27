Что рассказали задержанные в Керченском проливе украинские моряки

Украинский морской офицер Владимир Лесовой, задержанный в Керченском проливе за нарушение госграницы России , сознался в провокации. ФСБ опубликовала в сети видео допроса Лесового и двух других украинских моряков. Координацию действий украинских кораблей осуществляли сотрудники СБУ , находившиеся на борту. Командующий ВМС Украины уже заявил, что задержанные после инцидента в Керченском проливе моряки дают показания «под давлением».

Капитан третьего ранга ВМС Украины Владимир Лесовой, задержанный в Керченском проливе за нарушение государственной границы России, признался на допросе в сознательной провокации. Видеозапись с признанием Лесового была опубликована Центром общественных связей ФСБ.

«На борту были стрелковое оружие и пулеметы с боекомплектами. <…> Осознавал, что действия украинских судов носят провокационный характер. Запросы российских пограничников по УКВ-радиостанции игнорировал намеренно», — заявил украинский морской офицер.

По словам Лесового, он выполнял приказ командования — осуществить переброску кораблей из Одессы в Мариуполь

Второй задержанный — член экипажа судна «Никополь» ВМС Украины Андрей Драч. По данным ФСБ, он является оперативником 7-го управления военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ). По словам Драча, российские пограничники неоднократно предупреждали украинских моряков, что они зашли в территориальные воды Российской Федерации, и требовали их покинуть.

«В пути следования до города Мариуполя через Керченскую протоку мы зашли в территориальные воды Российской Федерации, где нас предупреждала береговая охрана Российской Федерации, что мы нарушаем законодательство Российской Федерации», — заявил предполагаемый сотрудник СБУ.

Третий допрашиваемый — матрос-сигнальщик Сергей Цыбизов. Он также был в экипаже корабля «Никополь». По его словам, украинские корабли сначала зашли «на воды России», после чего им была дана команда остановиться и ожидать дальнейших распоряжений.

«Перед тем, как был открыт огонь, были замечены ракетницы зеленого цвета — две. Мы на «Никополе» дальше шли, шли, и с нами уже связались русские корабли, попросили остановиться <…> по нам открыли также огонь. Командир принял решение и остановил катер. Нас сняли с катера и все», — рассказал Цыбизов.

Командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что задержанные после инцидента в Керченском проливе украинские моряки дают показания под давлением. Он добавил, что с военнослужащими уже встретились адвокаты.

По словам главы ВМС Украины, показания, которые дают украинские военнослужащие, являются «неправдивыми». Воронченко отметил, что у двоих моряков есть родственники в Крыму, в связи с чем на них может оказываться давление.

Инцидент произошел утром воскресенья, 25 ноября, у берегов Крыма. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир вышли из Одессы в направлении Мариуполя.

В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после продолжительных требований остановиться, решительно пресекли попытки украинских моряков нарушить границу РФ. Пограничный корабль «Дон» совершил морской таран рейдового буксира ВМС Украины. В сети впоследствии была опубликована видеозапись, предположительно, из рубки «Дона», на которой момент столкновения с украинским кораблем показан от начала и до конца.

Многие российские газеты и телеканалы опубликовали запись с вырезанной звуковой дорожкой, поскольку на оригинальном видео слышна матерная брань и решительные команды капитана пограничного корабля ФСБ России.

«Дон» врезался в украинское судно с правого борта. В результате морского тарана был поврежден главный двигатель украинского корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот.

Некоторое время спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву.

Фактически украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации. В случае если речь идет о военных самолетах и воздушном пространстве страны, нарушителей могут сбить.

Украинские военные не реагировали на требования пограничников остановиться, при этом совершали опасное маневрирование. После ряда предупреждений по кораблям ВМСУ был открыт огонь. Трое украинских моряков получили ранения, им оказана помощь, угрозы их жизни нет. В России по факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело.

В самый «горячий» момент пограничного конфликта в небо, по свидетельствам очевидцев, были подняты военные самолеты Су-25 и ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» российских ВКС.

Инцидент в Черном море вызвал бурную реакцию у властей Украины. Президент Петр Порошенко потребовал ввести военное положение сроком до 60 суток, что и было одобрено Советом нацбезопасности и обороны Украины. Кроме того, все части и соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были приведены в полную боевую готовность. При этом всеобщей мобилизации не планируется. Позже действие военного положения было уточнено в Верховной раде

Порошенко также потребовал от России вернуть военных моряков и три корабля, которые были задержаны ФСБ при пересечении российской границы.