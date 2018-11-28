Украина попросила НАТО перебросить корабли в Черное море

Представитель Украины попросил главу Альянса как можно скорее увеличить количество кораблей в Черном море.

«Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом призвал страны-члены НАТО увеличить в акватории Черного моря присутствие своих кораблей и воздушный контроль. Это единственная гарантия безопасности», — написал Парубий в Twitter.

Вместе с тем стало известно, что украинские власти пытаются вести переговоры с США на предмет строительства американской военной базы на территории Украины. Как сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник, эти данные подтвердили и в украинской партии власти «Блок Петра Порошенко».

Новая волна активности Киева в отношении НАТО произошла после провокации с участием кораблей ВМСУ. 25 ноября три украинских корабля вошли в российские воды и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, игнорируя запросы пограничников. В итоге они были задержаны с применением оружия, после чего Украина немедленно заявила о «российской агрессии».