Генштаб Украины: мы не намерены наступать 

В Генштабе Украины заявили об отсутствии планов вести наступательные действия после инцидента с кораблями в Керченском проливе.
«Мы не имеем намерения наступать. Военные части готовы к выполнению заданий по обороне государства», — приводит телеканал «112 Украина» слова заместителя начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Родиона Тимошенко.
По словам Тимошенко, украинская сторона не стремится к разжиганию конфликта.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко поручил пограничной службе усилить охрану государственной границы с Россией.