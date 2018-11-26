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Генштаб Украины: мы не намерены наступать 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Ministry of Defense of Ukraine
В Генштабе Украины заявили об отсутствии планов вести наступательные действия после инцидента с кораблями в Керченском проливе.
«Мы не имеем намерения наступать. Военные части готовы к выполнению заданий по обороне государства», — приводит телеканал «112 Украина» слова заместителя начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Родиона Тимошенко.
По словам Тимошенко, украинская сторона не стремится к разжиганию конфликта.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко поручил пограничной службе усилить охрану государственной границы с Россией.
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Родион Тимошенко , Петр Порошенко , Генштаб , Армия , В мире , Украина
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