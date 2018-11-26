США «вмешались» в конфликт в Керченском проливе

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СМИ: военный самолет США вошел в воздушное пространство над Черным морем 

РИА Новости + ещё 4 52 минуты назад
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V вылетел с авиабазы Суда бей на острове Крит в Греции и направился в акваторию Черного моря на фоне обострения отношений Москвы и Киева из-за инцидента в Черном море, сообщил в понедельник "Украинский милитарный портал".
"Самолет-разведчик США вошел в акватории Черного моря. В 7.50 по киевскому времени (8.50 мск) самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V с позывным BASTE41 взлетел с авиабазы Суда бей на острове Крит в Греции и направился в акваторию Черного моря", — говорится в сообщении.
По состоянию на 8.30 (9.30 мск), пишет портал, самолет находится в воздушном пространстве Болгарии и направляется к побережью Крыма.
Первая кровь в Азовском море
ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не означает проведения немедленной мобилизации, будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.
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Комментарии51
Петр Порошенко , ФСБ , Boeing , Верховная Рада , Армия , Видео , Оружие , Греция , Крит , Москва , США
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