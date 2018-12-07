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США увидели угрозу со стороны России в Атлантике 

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Операции Военно-морского флота (ВМФ) РФ в северной части Атлантического океана представляют крупную угрозу для Соединенных Штатов, заявил министр Военно-морских сил (ВМС) США Ричард Спенсер.
По его словам, Северная Атлантика является отдельным театром военных действий, передает ТАСС.
"Речь идет о крупной угрозе, и потому мы создали Второй флот ВМС США", — рассказал Спенсер на семинаре в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
В зону оперативной ответственности Второго флота входят Восточное побережье США и северная часть Атлантического океана.
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