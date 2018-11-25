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Ударная группа ВМС США вошла в Средиземное море 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: US Navy/Navy Office of Information/Global Look Press
Ударная амфибийно-десантная корабельная группа ВМС США вошла в акваторию Средиземного моря через Гибралтарский пролив. В настоящее время она идёт курсом вдоль побережья Алжира.
В состав группы входят авианесущий универсальный десантный корабль «Иводзима», десантно-вертолётный корабль-док «Нью-Йорка» и десантный корабль-док «Гастон Холл». На борту больших десантных судов размещён экспедиционный батальон морской пехоты в составе двух тысяч человек, сообщает «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что три украинских корабля нарушили границы России в акватории Чёрного моря около 7:00 25 ноября. Военные суда вошли в территориальные воды РФ без предварительной заявки и направились к Керченскому проливу. Спустя семь часов появилось сообщение ФСБ о том, что туда же, в направлении залива, на предельной скорости следуют другие корабли ВМС Украины.
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ФСБ , Интерфакс , Армия , Алжир , США
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