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Россия ударила по обстрелявшим Алеппо боевикам 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Министерство обороны России РИА Новости
Самолеты ВКС России нанесли удар по позициям сирийских боевиков, которые накануне обстреляли жилые районы города Алеппо химическими боеприпасами. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает RT.
«По выявленным позициям артиллерии террористов в районе, из которого вечером 24 ноября вёлся обстрел мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами, самолётами ВКС России нанесены удары», — отмечается в сообщении военного ведомства.
Авиаударами были уничтожены все цели.
Накануне кварталы сирийского Алеппо подверглись обстрелу боевиков, предположительно боеприпасы были начинены хлором.
Игорь Конашенков , Министерство обороны , Армия
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