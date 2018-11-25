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В ФСБ назвали цель провокации ВМС Украины 

РИА Новости + ещё 5 55 минут назад
Провокационные действия трех судов ВМС Украины в акватории Черного моря продолжаются уже пятый час, ФСБ России предпринимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
Ранее пресс-служба крымского погрануправления ФСБ сообщила, что три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и движутся из Черного моря к Керченскому проливу.
"Уже пятый час в российских территориальных водах в акватории Черного моря продолжаются провокационные действия трех судов ВМС Украины. Их цель понятна — создать конфликтную ситуацию в этом регионе. Погранслужбой ФСБ России предпринимаются все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации украинского руководства и обеспечения безопасности судоходства", — говорится в сообщении.
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ФСБ , Армия , Видео , Войска
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