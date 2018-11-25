В ФСБ назвали цель провокации ВМС Украины

Провокационные действия трех судов ВМС Украины в акватории Черного моря продолжаются уже пятый час, ФСБ России предпринимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Ранее пресс-служба крымского погрануправления ФСБ сообщила, что три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и движутся из Черного моря к Керченскому проливу.