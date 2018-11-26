Таран украинского корабля сняли на видео

Таран украинского корабля-нарушителя сняли на видео

В Сети появилось видео , снятое с мостика российского пограничного корабля "Дон", преследующего буксир "Яны Капу" ВМС Украины в территориальных водах РФ в Черном море.

Напомним, в воскресенье утром два артиллерийских катера и буксир ВМС Украины вошли в закрытую для свободной навигации зону Черного моря. "Линкоры Порошенко" держали курс на Крымский мост.