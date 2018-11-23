Названы сроки строительства первых фрегатов проекта 11356 для Индии

Рахманов сообщил, что «у нас традиционный срок изготовления — 36 месяцев, надеюсь, что мы в него уложимся», передает ТАСС

В свою очередь вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что «заказ на строительство на Балтийском заводе ледоколов для освоения Арктического региона будет расширен с трех до пяти судов».

Он добавил, что президентом Владимиром Путиным «были поставлены задачи по освоению Арктического региона, с этой целью формируется и воссоздается ледокольный флот».

В данный момент «на Балтийском заводе ведется строительство трех ледоколов мощностью 60 мегаватт». Вскоре этот заказ будет расширен до пяти ледоколов.