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Названы сроки строительства первых фрегатов проекта 11356 для Индии 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия построит первые два фрегата проекта 11356 по контракту с Индией за три года, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в кулуарах форума «Корея-Россия. Диалог по экономическому сотрудничеству».
Рахманов сообщил, что «у нас традиционный срок изготовления — 36 месяцев, надеюсь, что мы в него уложимся», передает ТАСС.
В свою очередь вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что «заказ на строительство на Балтийском заводе ледоколов для освоения Арктического региона будет расширен с трех до пяти судов».
Он добавил, что президентом Владимиром Путиным «были поставлены задачи по освоению Арктического региона, с этой целью формируется и воссоздается ледокольный флот».
В данный момент «на Балтийском заводе ведется строительство трех ледоколов мощностью 60 мегаватт». Вскоре этот заказ будет расширен до пяти ледоколов.
Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» и индийская компания Goa Shipyard Limited (GSL) договорились о строительстве в Индии двух фрегатов проекта 11356 класса «Адмирал Григорович».
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Юрий Борисов , Владимир Путин , Алексей Рахманов , Объединенная судостроительная корпорация , Балтийский завод , Рособоронэкспорт , ИТАР-ТАСС , Армия , Индия
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