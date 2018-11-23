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СК опубликовал кадры с места гибели российского пилота Олега Пешкова в Сирии 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
СК опубликовал кадры с места крушения вертолета спасателей, направлявшихся к упавшему Олегу Пешкову в Сирии.
Следственный комитет РФ продолжает расследование дела об убийстве в Сирии пилота самолета Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, и покушении на жизнь штурмана Константина Мурахтина.
sledcom.ru
В результате проведения следственных действий, обнаружены места крушения российского бомбардировщика и вертолета спасательной группы. Они находятся на территории сирийской провинции Латакия.
Также экспертам удалось установить позиции, с которых обстреливали катапультировавшихся летчиков. Одной из них оказался дом в населенном пункте провинции, в который впоследствии было доставлено тело Пешкова.
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Константин Мурахтин , Александр Позынич , Олег Пешков , СКР , Армия , Видео , Сирия
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