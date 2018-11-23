СК опубликовал кадры с места гибели российского пилота Олега Пешкова в Сирии

sledcom.ru

В результате проведения следственных действий, обнаружены места крушения российского бомбардировщика и вертолета спасательной группы. Они находятся на территории сирийской провинции Латакия.

Также экспертам удалось установить позиции, с которых обстреливали катапультировавшихся летчиков. Одной из них оказался дом в населенном пункте провинции, в который впоследствии было доставлено тело Пешкова.