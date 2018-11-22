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Турция заинтересовалась американским «Патриотом» 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Турция готова рассмотреть предложение США о покупке противоракетного комплекса «Пэтриот», сообщил представитель президента республики Ибрагим Калын.
Сделка состоится, если Штаты выдвинут приемлемые условия, пишет ТАСС. Дипломат добавил, что оружейные системы приобретаются для обороны страны и государство «не собирается на кого-либо нападать».
К концу 2019 года турецкая армия может получить первые образцы российских ЗРК С-400. Стороны подписали контракт 12 сентября 2017-го.
Ранее News.ru публиковал мнение иностранцев о ракетной системе «Триумф». Западные СМИ назвали С-400 «экспортным хитом».
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Ибрагим Калын , ИТАР-ТАСС , Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , США , Турция
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