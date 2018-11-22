Турция заинтересовалась американским «Патриотом»

Сделка состоится, если Штаты выдвинут приемлемые условия, пишет ТАСС . Дипломат добавил, что оружейные системы приобретаются для обороны страны и государство «не собирается на кого-либо нападать».

К концу 2019 года турецкая армия может получить первые образцы российских ЗРК С-400. Стороны подписали контракт 12 сентября 2017-го.

Ранее News.ru публиковал мнение иностранцев о ракетной системе «Триумф». Западные СМИ назвали С-400 «экспортным хитом».