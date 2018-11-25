Министры обороны России и Турции обсудили Сирию 

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Главной темой беседы стала ситуация в Сирии.
Главы военных ведомств обсудили совместную работу по обеспечению стабильности в сирийских городах Идлиб и Телль-Рифат и договорились о дальнейшем сотрудничестве по данному вопросу.
Также переговоры коснулись технических и тактических мер для поддержания региональной безопасности, передаёт Yenisafak.
Ранее News.ru писал о том, что в Кремле заявили о выполнении меморандума по Идлибу. Российские военные оценили работу турецких коллег в Сирии и остались довольны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он призвал не ожидать, что все будет происходить «гладко и без каких-то шероховатостей».