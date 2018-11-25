Министры обороны России и Турции обсудили Сирию

Главы военных ведомств обсудили совместную работу по обеспечению стабильности в сирийских городах Идлиб и Телль-Рифат и договорились о дальнейшем сотрудничестве по данному вопросу.

Также переговоры коснулись технических и тактических мер для поддержания региональной безопасности, передаёт Yenisafak.