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МИД РФ: США готовят боевиков в Сирии 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
На американской военной базе Эт-Танф в Сирии проходят подготовку боевики, сообщили на Смоленской площади.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Вашингтон проводит указанную деятельность под предлогом борьбы с ИГИЛ (запрещена в РФ), а также для сдерживания Ирана.
"На суверенной территории государства — члена ООН в стратегически важном районе у стыка границ Сирии, Ирака и Иордании и соединяющей Багдад и Дамаск трассы по сути развернута крупная военная американская база, в которой, судя по многочисленным свидетельствам, осуществляется подготовка боевиков", — пояснила дипломат.
В российском внешнеполитическом ведомстве до этого осудили решение США привлечь боевиков к охране конвоев в Сирии, что было сделано вопреки ранее достигнутым договоренностям.
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МИД , ООН , Исламское государство , Армия , Ближний Восток , Войска , Сирия , США
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