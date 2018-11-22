Шойгу выразил соболезнования родным и близким генерал-полковника Игоря Коробова

Руководитель военной разведки скончался сегодня на 62-м году жизни.

Генерал-полковник И. В. Коробов родился 3 августа 1956 года в городе Вязьме Смоленской области . В Вооружённых силах с 1973 года. После окончания с отличием лётного отделения Ставропольского высшего военного авиационного училища лётчиков и штурманов ПВО имени маршала авиации В. А. Судеца проходил военную службу в истребительном авиационном полку.

После окончания в 1985 году Военной академии Советской Армии проходил службу в организационных структурах Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации

Окончив Военную академию Генерального штаба , И. В. Коробов продолжил службу в Главном разведывательном управлении Генерального штаба на руководящих должностях.

В январе 2016 года Указом Президента Российской Федерации назначен начальником Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Деятельность генерал-полковника И. В. Коробова в качестве руководителя российской военной разведки отмечена государственными наградами и высшей степенью отличия — званием Героя Российской Федерации.