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Шойгу выразил соболезнования родным и близким генерал-полковника Игоря Коробова 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТАСС
Руководитель военной разведки скончался сегодня на 62-м году жизни.
Генерал-полковник И. В. Коробов родился 3 августа 1956 года в городе Вязьме Смоленской области. В Вооружённых силах с 1973 года. После окончания с отличием лётного отделения Ставропольского высшего военного авиационного училища лётчиков и штурманов ПВО имени маршала авиации В. А. Судеца проходил военную службу в истребительном авиационном полку.
После окончания в 1985 году Военной академии Советской Армии проходил службу в организационных структурах Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Окончив Военную академию Генерального штаба, И. В. Коробов продолжил службу в Главном разведывательном управлении Генерального штаба на руководящих должностях.
В январе 2016 года Указом Президента Российской Федерации назначен начальником Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Деятельность генерал-полковника И. В. Коробова в качестве руководителя российской военной разведки отмечена государственными наградами и высшей степенью отличия — званием Героя Российской Федерации.
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Игорь Коробов , Военная академия генштаба , Генштаб , Армия , Вязьма , Смоленская Область
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