Самолеты-разведчики США следили за кораблями и базами РФ в Сирии

Сразу два разведывательных самолета США провели в среду полеты вблизи района дислокации кораблей ВМФ России в Восточном Средиземноморье, а также недалеко от расположенных в Сирии российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения флота в порту Тартус.

Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, сообщает "Интерфакс" . Уточняется, что стратегический разведывательный самолет ВВС США, вылетевший с авиабазы на острове Крит, в течение нескольких часов курсировал вблизи побережья Сирии и расположенных там российских баз, приближаясь к ним на расстояние около 60 километров.

После него в тот же день длительное время вел разведку патрульный противолодочный самолет ВМС США, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия. Он курсировал вблизи морских границ Сирии, где на этой неделе проводили учения фрегаты Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".

По данным мониторинга, в последние дни американская военная авиация ведет тщательное наблюдение за морской акваторией в районе Сирии, а также территорией САР. Американские самолеты-разведчики были замечены в минувшее воскресенье, а также на этой неделе в понедельник и вторник.