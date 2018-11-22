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Самолеты-разведчики США следили за кораблями и базами РФ в Сирии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сразу два разведывательных самолета США провели в среду полеты вблизи района дислокации кораблей ВМФ России в Восточном Средиземноморье, а также недалеко от расположенных в Сирии российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения флота в порту Тартус.
Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, сообщает "Интерфакс". Уточняется, что стратегический разведывательный самолет ВВС США, вылетевший с авиабазы на острове Крит, в течение нескольких часов курсировал вблизи побережья Сирии и расположенных там российских баз, приближаясь к ним на расстояние около 60 километров.
После него в тот же день длительное время вел разведку патрульный противолодочный самолет ВМС США, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия. Он курсировал вблизи морских границ Сирии, где на этой неделе проводили учения фрегаты Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".
По данным мониторинга, в последние дни американская военная авиация ведет тщательное наблюдение за морской акваторией в районе Сирии, а также территорией САР. Американские самолеты-разведчики были замечены в минувшее воскресенье, а также на этой неделе в понедельник и вторник.
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Интерфакс , Армия , Войска , Сирия , США
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