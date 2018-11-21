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Военные России и Индии на учениях протестировали оружие друг друга 

RT на русском 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Военные России и Индии в ходе совместных учений «Индра-2018» на полигоне Бабина в штате Уттар Прадеш провели занятия по огневой подготовке, во время которых военнослужащие использовали оружие другой страны. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Отмечается, что российские военные в ходе учений протестировали полуавтоматическую винтовку INSAS калибра 5.56 и израильскую винтовку TAR-21, которые используется в индийской армии.
Индийские мотострелки провели стрельбу из автоматов Калашникова и пулемётов той же системы, а также гранатомётов РПГ-7, которые находятся на вооружении России.
В ведомстве сообщили, что военнослужащие вели огонь по движущимся и статичным мишеням на расстоянии от 100 до 200 метров.
В занятиях по огневой подготовке приняли участие по 30 военных от России и Индии.
Ранее военнослужащие усиленного мотострелкового батальона Восточного военного округа России прибыли в Индию для участия в двусторонних учениях «Индра-2018», которые продлятся до 28 ноября.
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РИА Новости , Армия
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