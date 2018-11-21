Маневры четырех новейших Су-57 попали на видео 

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры маневров российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.
Видео было снято с военно-транспортного самолета Ан-12. На ролике видно, как четыре истребителя летят друг за другом, соблюдая минимальную дистанцию в несколько метров. Кроме того, один из самолетов выполнил вращение в горизонтальной плоскости.
Су-57 — перспективный российский авиационный комплекс пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Разработкой самолета занимается ОКБ Сухого. Истребитель предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также для разрушения системы управления авиацией противника. Серийную партию из 12 машин российские ВКС получат в 2019 году.