Маневры четырех новейших Су-57 попали на видео

Видео было снято с военно-транспортного самолета Ан-12. На ролике видно, как четыре истребителя летят друг за другом, соблюдая минимальную дистанцию в несколько метров. Кроме того, один из самолетов выполнил вращение в горизонтальной плоскости.